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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:50 مساءً - محمد السيد - /701948/اقتربت-رابط-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-الشرقية-الفصل-الدراسي-الثاني-2022

ارتفعت عمليات اللبحث مؤخرًا من قبل التلاميذ وأولياء الأمور حول نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث ينتظر الطلاب إصدار ممديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اعتماد النتيجة من المحافظ والإعلان عنها، كي يطمئنوا على درجاتهم، والدخول بعدها في مرحلة تنسيق الثانوية العامة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 برقم الجلوس، من خلال الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، حيث يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر اتباع الخطوات التالية:

أولا- الدخول عبر موقع مديرية الشرقية التعليمية من هـــنـــا.

ثانيا- اختيار أيقونة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

ثالثا- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابعا- الضغط على إظهار النتيجة والتي ستظهر للطالب فور اعتماداها من محافظ الشرقية وإتاحتها على موقع المديرية.

درجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني

ووفقًا للمؤشرات الأولية، فإن تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، في المحافظات التي انتهت فيها الامتحانات، يبدأ من 218 درجة، وحتى 250 درجة، لدخول الثانوية العامة.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني

وبعد ظهور النتيجة، يبحث بعض الطلاب في كيفية التقدم بتظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، والتي يمكن التعرف عليها وفقًا للخطوات التالي:

- الذهاب إلى الإدارة التعليمية للمحافظة التابع لها طالب الشهادة الإعدادية.

- يتسلم طالب الشهادة الإعدادية نموذجا يدون فيه المواد التي يريد التظلم فيها، من قبل شئون الطلاب.

- يتم سداد 25 جنيها للمادة الواحدة، وهي الرسوم المقررة للتظلم من قبل وزارة التربية والتعليم.

- يقوم الطالب بأخذ أصل إيصال السداد والنموذج يقدمه للكنترول.

- يطلع طالب الشهادة الإعدادية على صورة من ورقة إجابته في الامتحان.

- وفي حالة وجود سؤال غير مصحح يجري تسجيله في الكنترول.

- ويتم تحديد موعدا للموجهين الأوائل لمراجعة التظلمات.

- وفي حالة حصول الطالب على درجات زيادة يخبر بها الكنترول شؤون الطلاب في الإدارة التعليمية وعلى أساسها يحصل الطالب على الدرجة.

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، ودرجات القبول بالثانوية العامة، والتي جاءت كالتالي:

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

القاهرة – 235 درجة الجيزة – 218 درجة الإسكندرية – 225 درجة الشرقية - 238 درجة القليوبية – 235 درجة البحيرة - 250 درجة الغربية - 236 درجة أسيوط - 240 درجة سوهاج - 258 درجة دمياط 240 درجة المنوفية - 230 درجة القليوبية 235 درجة الإسماعيلية - 230 درجه بور سعيد - 235 درجة السويس - 225 درجة المنيا - 230 درجة الأقصر - 242 درجة الفيوم - 230 درجة شمال سيناء - 220 درجة الوادي الجديد - 239 درجة جنوب سيناء – من 220 : 225 درجة مرسى مطروح: ووتفاوت درجات القبول بالثانوية العامة وفقًا للإدارات التعليمية المختلفة، والتي جاءت كالتالي: الحمام والعلمين التعليمية 220 درجة، وإدارتي برانى والسلوم 190 درجة، وإدارة البنجر 200 درجة، وإدارة سيوة بحد أدنى 185 درجة، وإدارة النجيلة 190 درجة، وإدارة الضبعة 170 درجة بنين و160 درجة بنات.