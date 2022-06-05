جميس أولتر: مصر حاربت الفيروس بتوجيهات الرئيس أفضل من أمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:28 مساءً - قال هارفي جميس أولتر الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف فيروس الكبد الوبائى إن مصر بذلت مجهودا كبيرا لمحاربة فيروس الكبد الوبائى، باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع المسؤولين.

جاء ذلك خلال حديثه فى الجلسة النقاشية تحت عنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة فى إفريقيا، على هامش المؤتمر الطبي الأفريقي الأول .

وأضاف “نحن فى أمريكا رغم امتلاكنا الأموال لم نقم بحملة مثل ما فعلت مصر لمواجهة فيروس الكبد الوبائى فهى يجب أن تفتخر بما حققته بهذا الإنجاز الكبير وهناك دول أخرى يمكن منحها إمكانية عمل الأمصال لمواجهة الوباء”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول لزيادة التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في الرعاية الصحية ونقل الخبرات العلمية المصرية لهم في إدارة وتجهيز المستشفيات وتقديم خدمات التمريض وعرض إمكانيات الشركات الطبية المصرية من أجهزة متطورة لتجهيز المستشفيات ومراكز التحليل والاشعة لديهم.

والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول يتم تنظيمه بمشاركة أكثر من 400 عضو من غرفة الرعاية الصحية وعدد من الشركات العالمية والمحلية تعمل في مختلف خدمات القطاع الطبي على رأسهم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية واتحاد المستشفيات العربية وعدد من ممثلي وزارة الصحة الأفريقية.