مدير عام منظمة الصحة العالمية يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:28 مساءً - رحب الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بالرئيس عبدالفتاح السيسى، والحضور خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الأول "صحة أفريقيا.

واستهل مدير منظمة الصحة العالمية كلمته فى بث مسجل خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الأول بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باللغة العربية قبل أن يكمل باللغة الإنجليزية.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، أود أن أشكر فخامتكم على قوة التزامكم وقيادتكم اللذين بعثا الزخم فى حركة عالمية هدفها تعزيز تشخيص التهاب الكبد الوبائى وعلاجه والقضاء عليه.

وأضاف: فى كل عام تصيب عدوى التهاب الكبد بنوعيه ب وسى، حوالى 3 ملايين شخص وتؤدى إلى وفاة 1.1 مليون منهم وأكثر من 350 مليون شخص يتعايشون مع التهاب الكبد المزمن وهناك بعض قصص النجاح الجديرة بالذكر ومن بينها توسيع نطاق علاج التهاب الكبد سى بشكل كبير والحد من انتشار عدوى التهاب الكبد بى، بين الأطفال فضلا عن اتساع التغطية باللقاحات فى صفوف الرضع.

وقال يعنى ذلك أننا نحرز تقدما فى تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وتليف الكبد بين أجيال المستقبل غير أن العديد من البلدان والأقاليم والفئات السكانية المتأثرة أو المعرضة للخطر لا تملك الوسيلة للحصول على هذه العلاجات وتهدف استراتيجيات منظمة الصحة العالمية لقطاع الصحة بشأن فيروس نقص المناعة المكتسب والتهاب الكبد الفيروسى والعدوى المنقولة جنسيا إلى خفض معدلات العدوى بالتهاب الكبد الوبائى بى وسى بنسبة 90% وحالات الوفاة الناجمة عنه بنسبة 65% فى الفترة بين عامى 2016 و2030 ولدينا الأدوات للوصول إلى هذه الغايات ولكن ذلك لن يتحقق إلا لو التزمت جميع البلدان بضمان إتاحة هذه الأدوات والعلاجات لجميع الناس.

وأضاف نحن نتطلع إلى اليوم الذى سيتسنى فيه لمنظمة الصحة العالمية أن تهنئ مصر على بلوغها هدف القضاء على التهاب الكبد أعلم أنه بجهودكم الحثيثة والتزامكم ستحققون ذلك وأود شكركم والتعقيب على نجاح مبادرة 100 مليون صحة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول لزيادة التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في الرعاية الصحية ونقل الخبرات العلمية المصرية لهم في إدارة وتجهيز المستشفيات وتقديم خدمات التمريض وعرض إمكانيات الشركات الطبية المصرية من أجهزة متطورة لتجهيز المستشفيات ومراكز التحليل والاشعة لديهم.

والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول يتم تنظيمه بمشاركة أكثر من 400 عضو من غرفة الرعاية الصحية وعدد من الشركات العالمية والمحلية تعمل في مختلف خدمات القطاع الطبي على رأسهم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية واتحاد المستشفيات العربية وعدد من ممثلي وزارة الصحة الأفريقية.