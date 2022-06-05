الاعتماد والرقابة الصحية تشارك في الملتقى الإفريقي الطبي الأول ”صحة أفريقيا Africa...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:28 مساءً - تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، تشارك الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية في الملتقى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

يشارك الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في الجلسة النقاشية الخاصة بالسياحة العلاجية ودورها في تنمية الأعمال بقطاع الصحة والتي يديرها د. أسعد رياض، المدير الاقلبمي لهيئة تيموس الدولية بمصر ، حيث يتناول دور " الاعتماد في تعزيز السياحة العلاجية"، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من الملتقى في تمام الساعة الرابعة مساءا قاعة ٥١.

في ذات السياق، تشارك هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كشريك رئيسي بالمعرض المقام بالملتقى والذي يشارك به أكثر من 350 شركة عالمية عارضة قادمة من أكثر من 102 دولة، وتدعو الهيئة مختلف مقدمي الخدمات الصحية لزيارة جناحها طوال أيام المعرض للتعرف على مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة وخطوات الاعتماد وفقا لمعايير GAHAR المعتمدة عالميا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) ، وذلك بصالة ٢ (القطاع الحكومي) جناح رقم ٣١٤.

يعد هذا الملتقي بمثابة المحور القاري بين الجهات المعنية بالرعاية الصحية من أفريقيا وجميع أنحاء العالم ليكون الملتقى السنوي الأكبر الذي يخطو نحو فتح آفاق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالرعاية الصحية بمصر والدول الإفريقية المجاورة.