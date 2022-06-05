عاجل.. عوض تاج الدين: البدء فى توطين صناعة أدوية لعلاج السرطان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حديثه فى الجلسة النقاشية المنعقدة، تحت عنوان «نحو نظم صحية مرنة ومستدامة فى إفريقيا»، على هامش المؤتمر الطبى الإفريقى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيىى.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمجموعة من القرارات الاستراتيجية التى ساهمت فى النهوض بالقطاع الصحى، وحظيت بإشادة عالمية، كان أبرزها توطين صناعة الدواء.

وبين أن مصر الآن بدأت بالفعل فى إنتاج المحاليل بالتعاون مع شركة يابانية، كما تتعاون حاليا مع شركة سويسرية لإنتاج أدوية للسرطان.