جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الامتحانية سيكون اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكترونى ومن خلال المدارس التابع لها الطلاب.





ويوضح الإنفوجراف التالى خطوات الحصول على رقم الجلوس معرفة مقر لجنة الامتحان واسم المدرسة. وتبدا امتحانات الثانوية العامة، فى المواد غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تنطلق فى المواد الدراسية الأساسية يوم الأحد الموافق 26 يونيو بامتحان اللغة العربية وتستمر حتى 21 يوليو المقبل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات حصول طلاب الثانوية العامة على أرقام الجلوس ومقر اللجنة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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