وضع حجر أساس محطة الطاقة الشمسية لخدمة مجمع المصالح بالخارجة

جدة - نرمين السيد - قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، بوضع حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية المزمع إنشاؤها لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة، وهو أول مجمع مميكن على مستوى الجمهورية، فى إطار مواصلة جولتها التفقدية بمحافظة الوادى الجديد.





وتقام المحطة على مساحة 22 ألف م2، بتكلفة تقديرية 16 مليونا و250 ألف جنيه، وبقدرة 1.5 ميجا وات، فى إطار التوجه لتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة بالمحافظة، واستمرارا لجهود إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتشغيل المصالح والهيئات الحكومية.

يقع مجمع المصالح الحكومية شمال مدينة الخارجة، وتم إنشاؤه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء أول مجمع مميكن للمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية بمحافظة الوادى الجديد يحاكى الحى الإدارى بالعاصمة الجديدة، ليكون بمثابة نموذج أولى تحتذيه المحافظات فيما بعد، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات، وذلك خلال لقائه القيادات السياسية والشعبية بالمحافظة فى يناير 2019.

كما تفقدت وزيرة البيئة مشروع الاستثمار الزراعى بواحة الطحان أحد أكبر مشروعات الاستثمار الزراعى على مستوى المحافظة، والذى يقع شمال مدينة الخارجة على مساحة 180 فدانا، حيث يتضمن مشروع الصوب الزراعية لإنتاج مختلف أنواع الخضروات والفاكهة التى تتناسب مع طقس المحافظة ويبلغ عددها 50 صوبة ومن المستهدف الوصول إلى 100 صوبة بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى مزرعة نخيل تضم 7000 فسيلة ومن المستهدف الوصول إلى 18000 فسيلة بنهاية عام 2022، و18 ثلاجة لحفظ التمور بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 طن للثلاجة الواحدة، ومشروع استزراع سمكى على مساحة 1.5 فدان يستوعب 50 طنا من أسماك البلطى والبورى، بالإضافة إلى 5 بحيرات جديدة تحت الإنشاء بطاقة 125 طنا.

ويخطط المشروع لمزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة بإضافة 90 فدانا للتوسع فى زراعات النخيل وإنشاء منفذ جديد لبيع التمور بالإضافة إلى إنشاء عنابر للمواشى والدواجن والأرانب وتربية النعام، كما يجرى العمل على إنشاء مدرسة فروسية (تدريب خيول)، وهو ما يعكس الطفرة الزارعية والتنموية على أرض الوادى الجديد.

وتفقدت وزيرة البيئة معامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز بواحة الطحان بما يشمل زراعة أشجار التوت واستيراد البيض والشرنقات وتربية دودة القز حتى مرحلة حل وإنتاج خيوط الحرير، وهى المبادرة التى أطلقتها المحافظة وتبنتها، وحرصت على دعمها وتدريب الأيدى العاملة بهدف إحياء صناعة الحرير وتوطينها على أرض المخافظة وتوفير المزيد من فرص العمل للأفراد والأسر.

كما قامت وزيرة البيئة بتفقد مصنعاً لتدوير المخلفات الزراعية للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى مشتقات الأعلاف الحيوانية وسماد للأراضى الزراعية.