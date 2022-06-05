مساعد مدير الصحة العالمية: جائحة كورونا أكدت أهمية تنويع قدراتنا الطبية

جدة - نرمين السيد - قالت ماريانجلا سيماو، مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية إن جائحة كورونا أكدت لنا أهمية تنويع قدراتنا الصحية والطبية، فيما يخص بعض الأدوية والعلاجات وقامت مصر بجهود ريادية فى هذا المجال.





جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا" والذى يشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد.

وأضافت سيماو: تعزيز التكنولوجيا فيما يخص الجائحة، لدينا أمصال لجائحة كورونا يمكن أن تساعدنا فى مواجهة أمراض أخرى مثل الملاريا والإيدز وغيرها، ولدينا تحديات يمكن أن تمثل فرص لتعزيز فرص تعزيز التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا ومصر يمكنها أن تقوم بهذا الدور بالإضافة إلى 5 دول إفريقية أخرى.

وتابعت: يمكن توطين شراكة القطاع العام والخاص من خلال تعزيز التدريب فى مجال التكنولوجيا الحيوية وتعزيز القدرات التنظيمية فبدونها لا يوجد إمكانية لتعزيز التنظيم على المستوى الدولى، ولقد حققنا إنجازا كبيرا فى توفير لقاح كورونا مع منظمة الصحة العالمية ويوجد عدة بلدان نجحوا فى عملية التسويق ونحتاج إلى الإنتاج المحلى وتعزيز النظم التنظيمية كما أن إنشاء المنشآت الطبية أمر سهل ولكن أن نجعلها مستدامة فهذا هو الأمر الصعب.

وأضاف القائم بعمل وزير الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق عدد من المعاهد والم تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية عالمية متكاملة.

وأشار إلى أن المدينة الطبية العالمية ستضم 1612 سريرا وأكثر من 365 سرير عناية مركزة و100 وحدة غسيل كلوى و95 حضانة وغرف عمليات متطورة، ويقع المشروع على 35 فدانا على النيل ومن المتوقع أن يتم تطويره خلال الشهور المقبلة.

وينعقد معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا" خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.