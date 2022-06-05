الإسكان: وحدة الاستثمار بـ«هيئة المجتمعات» تساهم فى طرح أراض استثمارية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن وحدة الاستثمار ودعم المستثمرين، فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت فى الآونة الأخيرة بطرح 72 قطعة أرض بمساحة إجمالية 731 فدانا بأنشطة متنوعة ما بين أنشطة خدمية وعمرانية متكاملة وصناعية ومخازن لوجستية.





وأضاف الدكتور الجزار، فى تصريح له اليوم الأحد، إن تلك الأراضى مقسمة على عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية ومن تلك المدن ( القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر – حدائق أکتوبر - أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد – العلمين الجديدة - الشروق - العبور - بدر - المنصورة الجديدة وغيرها)، وتقدم على تلك القطع 338 طلبا من راغبى التعامل عليها.

بدوره، أشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية بقرار وزارى خلال العام الحالى 2022، للاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتضم مختصين وخبراء فى حوكمة الاستثمار والمستثمرين.

وقال عباس إن القرار جاء فى سبيل أهمية دعم وتنمية الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بالهيئة سواء الأجنبية أو المحلية، مرتكزا على عدد من المهام والتى تتمحور حول دراسة وابتكار فرص استثمارية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها لتحقيق إيرادات للمدن وزيادة التنمية الاقتصادية بها، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه طلبات الاستثمار المحلى والأجنبى الراغب فى ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة ( الصناعية - الخدمية، اللوجستية، وغيرها).

وأضاف إنه تم إنشاء وحدة من المختصين والخبراء تكون مهمتها البحث والتطوير ( &Research

R&D-Development) فى سبل إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين وكذا ابتكار أساليب تدعم عملية الاستثمار بالمدن الجديدة، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبادل الخبرات وعرض وترويج الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية لمصر، وإنشاء شباك خاص بوحدة الاستثمار ودعم المستثمرين بمركز خدمة المواطنين لتسهيل الإجراءات لكبار المستثمرين وتلقى شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم لتطوير المنظومة.

وأوضح أنه تم التوجيه بضرورة دراسة احتياجات المدن الجديدة من استثمارات ومشروعات مختلفة بالقطاع العمرانى أو الصناعى عن طريق إعداد دراسات وتحليل البيانات واستخلاص النتائج التى على أثرها يتم وضع الخطة الاستثمارية للمدن الجديدة خلال الفترات القادمة بما يتناسب مع متطلبات الاستثمار والمستثمرين، من توفير الأنشطة والمجالات المختلفة، مع ضرورة الاطلاع على حالة الاستثمار والاقتصاد العالمى لمواكبة ما يحدث، والتعامل معه.