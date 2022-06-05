إحالة 5 اتفاقيات دولية إلى «تشريعية النواب»

جدة - نرمين السيد - أ‌. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021. 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021. 3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021. 4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021. 5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى – مرحلة ثانية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021. ب‌. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981. 2) مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية. 3) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 86 لسنة 1976 بإصدار قانون النظام الأساسى للمعاهد العسكرية التخصصية. 4) مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية. (تحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى) جـ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.

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