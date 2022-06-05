«لا ينقطع ولا يقطع».. عوض تاج الدين: نهر النيل حبل سُرى يربطنا بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حديثه فى الجلسة النقاشية المنعقدة، تحت عنوان «نحو نظم صحية مرنة ومستدامة فى إفريقيا»، على هامش المؤتمر الطبى الإفريقى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيىى.
وتابع في حديثه للرئيس السيسى: "أنا متأكد إن حضرتك تستطيع أن تقود هذا القرارات التى فيها إنقاذ للقارة".
وشدد مستشار الرئيس على أن مصر ترتبط بإفريقيا عبر حبل سرى قوى لا ينقطع ولا يقطع وهو نهر النيل.
وانطلقت ـ قبل قليل ـ فعاليات فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وينعقد الملتقى الطبى الأول من نوعه فى الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمشاركة 102 دولة.
وينظم المؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يكستب أهمية كبرى على المستويين القارى والعالمى ويعد بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة.
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