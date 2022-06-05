انت الان تتابع تفاصيل خبر مع احتفاظهم بالمصرية.. الداخلية تسمح لـ 42 مواطن بحمل جنسيات أجنبية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /702045/مع-احتفاظهم-بالمصرية-الداخلية-تسمح-لـ-42-مواطن-بحمل-جنسيات-أجنبية

أسباب القرار

صدر ذلك القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

عناصر الإخوان تطالب بالإفراج عن متهم بحيازة مخدرات وسلاح

وفى واقعة جديدة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بمطالبتهم بالإفراج عن أحد المتهمين في قضية إتجار بالمواد المخدرة زاعمة تلفيق التهم له من قبل تجار مخدرات آخرين على غير الحقيقة، وتردد عدد من اهلية المذكور للمطالبة بالإفراج عنه.

دوت الخليج

وبالبحث حول حقيقة الفيديو تبين أن المذكور سبق ضبطه بناء على إذن من النيابة العامة بتاريخ 25 مايو 2022 ، وضبط بحوزته بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار و17 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 150 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها خمسة عشر يوماً ومازال بمحبسه.

رجل وسيدة يرقصان في الشارع

كما نجحت الاجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات متضمناً قيام رجل وسيدة بالقيام ببعض الحركات الإستعراضية والرقص بالطريق العام بنطاق دائرة العرب بمحافظة بورسعيد، مما أثار إستياء المارة. بالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (شخصين ، لهما معلومات جنائية).

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبسؤالهما أفادا بالإتيان ببعض الحركات الإستعراضية على النحو المشار إليه على سبيل المرح.

كشف ملابسات قيام شخص بإمساك سكين ببورفؤاد

كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات متضمناً ظهور أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض "سكين" بمنطقة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد. تم ضبط المذكور ، وتبين أنه تظهر عليه علامات الإضطراب النفسى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

الداخلية تضبط دجال اوهم الناس بعلاج السحر والشعوذة عبر فيس بوك

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من منشور لأحد الأشخاص يتضرر من قيام شخص بالترويج لنفسه بعلاج السحر والحسد من خلال إحدى الصفحات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مالك الصفحة المشار إليها (عاطل ، مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته كمية من الفحم والبخور – عدد 6 إعلانات ورقية بإسمه لعلاج السحر والمس والحسد، وبمواجهته إعترف بقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بعلاجهم مقابل مبالغ مالية.