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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /702043/بيان-عاجل-لنائب-التنسيقية-عمرو-درويش-بشأن-تكرار-إعتداءات-الاحتلال-على-الأراضى-الفلسطينية

ألقى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن الانتهاكات المتكررة من الاحتلال الصهيوني في حق القدس الشريف.

دوت الخليج

بيان عاجل لنائب التنسيقية عمرو درويش بشأن تكرار إعتداءات الاحتلال على الأراضى الفلسطينية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

وقال النائب: دولة الاحتلال لا رابط لها ولا حاكم، ولا يوجد هناك احترام للاتفاقيات الدولية أو المقدسات الدينية، متابعا: وصل الأمر إلى أن تجرأ علينا عبدة البقر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التحرك، لأن ما يحدث لا يمكن السكوت عنه، خصوصا وأن قوافل الشهداء مستمرة.

وقال: القدس ملك لكل الأديان، وإن كنا نمر بلحظة هوان أو ضعف، إلا أننا في القريب العاجل سندخل للصلاة في القدس بتأشيرة فلسطينية ولن تستطيعوا تغيير ملامح فلسطين أو القدس والشريف.