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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /702041/وزير-الداخلية-يسحب-الجنسية-المصرية-من-21-مواطن

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1001 لسنة 2022، بالسماح ل ـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الاجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

حيثيات القرار

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

رشة إسبراي تتسبب في مقتل سائق توك توك بعين شمس

رشة إسبراى تسببت فى مقتل سائق توك توك، وإصابة شقيقه بطعنات من خلال سكينن بمنطقة عين شمس، بسبب لهو بعض الصبية أثناء مروره بصحبة شقيقه.

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وكشف رجال مباحث من التحريات التى تم إجرائها، بقيام بعض الصبية اثناء مرور المجني عليه سائق التوك توك وبصحبته شقيقه، قام بعض الصبية برش مادة الإسبراى داخل المركبة بهدف اللهو، إلا أنه قام بسبهم والتعدي عليهم لفظيا، وعقب ذلك تدخل المتهمين وتعدوا عليه بواسطة أسلحة بيضاء وقاموا بإصابته وشقيقه، وتم نقلهم للمستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وعلى الفور هرعت قوات الأمن لمكان الواقعة وتم ضبط المتهمين الاثنين المتسببين فى قتل السائق وإصابة شقيقه، وتم عرضهما على النيابة العامة ومواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم، الذين أيدوا ما جاء بتحريات المباحث حول الواقعة واعترافهم بارتكاب الواقعة.

تشريح الجثة

وكلفت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليه، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والاداة المستخدمة في ذلك.

التحفظ على الكاميرات

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط ارتكاب الواقعة، لتفريغها للتوصل لملابسات ارتكاب الجريمة الحقيقية

بداية الواقعة

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله شخصين "مصابين بجروح طعنية ووفاة أحدهما".

وبالإنتقال وسؤال المصاب أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم وبصحبته شقيقه "المتوفى" قام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظيًا، تدخل على إثرها (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد المتهمان بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.