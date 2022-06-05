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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /702033/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-490-مليون-مواطن-إفريقي-يعانون-من-فقر-مدقع

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الإفريقي الطبي الأول، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة إفريقية ودولية واسعة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

490 مليون مواطن إفريقي يعانون من فقر مدقع

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، أن من يتصور أن الخدمات الصحية تعتمد على المستشفيات والكوادر الطبية فقط، فهو مخطئ، ولكنها منظومة متكاملة تبدأ من التعليم والطرق والاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي والقضاء على الفقر.

ولفت القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أن 76 % من مواطني إفريقيا يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 2 دولار يوميًا، و46% أقل من دولار يوميًا، أي أن 490 مليون مواطن إفريقي من أصل مليار و300 مليون، يعانون من فقر مدقع، لافتًا إلى نسبة الأمية في القارة، موضحًا أنه نتيجة لعدم وجود منصات تعليمية فإن نسبة الأمية تصل إلى40 في كل الدول الأفريقية، بالإضافة إلى 60% تهرب من التعليم، كما تعاني من الزيادة السكانية التي تعيق خطط التنمية.

الصراع السياسي والزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجه الدول الإفريقية

وأشار إلى أن إفريقيا تمثل حوالي 16.7% من مواطني العالم، وأن هناك تحديات تواجه القارة الإفريقية ومصر كجزء من القارة، موضحًا أن هذه التحديات تؤثر على الخدمات الصحية لكل المواطنين على مستوى القارة، والتي تتمثل في التعليم والزيادة السكانية والفقر، والصراعات وعدم الاستقرار السياسي في كل دول أفريقيا.

50% من وفيات أطفال العالم تحت سن 5 أعوام من قارة إفريقيا فقط

ولفت «عبدالغفار»، إلى خطورة الفقر الذي يواجه الدول الإفريقية، مؤكدًا أنه أصعب من أي فيروس وأي مرض، وأن آثاره قد تؤدي إلى كثير من الظواهر الصحية التي يتأثر منها الشعوب الإفريقية.

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن 50% من وفيات أطفال العالم تحت سن 5 أعوام من قارة إفريقيا فقط، والذين يتوفون نتيجةت الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والملاريا والسل والإيدز بالإضافة إلى الأمراض الوبائية.

نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا

وشهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان «نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا»، شارك فيها الدكتور كونستانتينو شيونجا نائب رئيس دولة زيمباوي ووزير الصحة، والدكتور هارفي جيمس أولتر، الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار ئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والدكتورة حنيفة كاوويا بنجرنا وزيرة الصحة الأوغندية، وأدار الجلسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.