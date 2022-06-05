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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /702032/مصطفي-بكري--ندق-جرس-إنذار-للحكومة-بسبب-زيادة-اسعار-الكهرباء-ويؤكد--الشارع-يغلي

وجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيان عاجل للحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان، للحكومة مطالبا بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالي المقبل 2022/2023، قائلا: "الشارع يغلي".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

مصطفي بكري يطالب بتأجيل الزيادة المرتقبةفى اسعار الكهرباء ويؤكد" الشارع يغلي”

وأكد عضو مجلس النواب، أن الظروف الصعبة والتداعيات الخارجية أثرت بشكل كبير على المواطنين الذي يعانون أشد المعاناة، قائلا: علينا احتواء الشارع لأنه يغلي، وهناك تحول كبير أثر على كل الطبقات.

وتابع مصطفى بكري: الرأي العام مستفز من زيادة أسعار الكهرباء في 2022، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لتأجيل ارتفاع أسعار الكهرباء العام المالي المقبل وتخفيضها، لاسيما في ظل معاناة المواطنين بسبب قراءات عدادات الكهرباء.

وقال عضو مجلس النواب: نحن ندق جرس إنذار للحكومة بأن ترعى الشعب لأن المخاطر كبيرة ولا يجب الانتظار حتى تقع المشكلات.

وطالب النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، التوقف عن زيادة اسعار الكهرباء في شريحة جديده يبدأ تنفيذها في يوليو المقبل.