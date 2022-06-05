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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /702031/عبدالغفار-الصراع-السياسي-والزيادة-السكانية-من-أهم-التحديات-التي-تواجه-الدول-الإفريقية

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الإفريقي الطبي الأول تحت عنوان «صحة إفريقيا»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة إفريقية ودولية واسعة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

الصراع السياسي والزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجه الدول الإفريقية

وبدأ المؤتمر بكلمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالم والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن إفريقيا تمثل حوالي 16.7% من مواطني العالم، وأن هناك تحديات تواجه القارة الإفريقية ومصر كجزء من القارة، موضحًا أن هذه التحديات تؤثر على الخدمات الصحية لكل المواطنين على مستوى القارة، والتي تتمثل في التعليم والزيادة السكانية والفقر، والصراعات وعدم الاستقرار السياسي في كل دول أفريقيا.

490 مليون مواطن إفريقي يعانون من فقر مدقع

وأضاف «عبدالغفار» في كلمته: «يخطئ من يتصور أن الخدمات الصحية تعتمد على مستشفيات وكوادر طبية فقط، ولكنها منظومة متكاملة تبدأ من التعليم والطرق والاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي».

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة، أن 76 % من مواطني إفريقيا يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 2 دولار يوميًا، و46% أقل من دولار يوميًا، أي أن 490 مليون مواطن إفريقي من أصل مليار و300 مليون، يعانون من فقر مدقع، لافتًا إلى نسبة الأمية في القارة، موضحًا أنه نتيجة لعدم وجود منصات تعليمية فإن نسبة الأمية تصل إلى40 في كل الدول الأفريقية، بالإضافة إلى 60% تهرب من التعليم، كما تعاني من الزيادة السكانية التي تعيق خطط التنمية.

50% من وفيات أطفال العالم تحت سن 5 أعوام من قارة إفريقيا فقط

ولفت «عبدالغفار»، إلى خطورة الفقر الذي يواجه الدول الإفريقية، مؤكدًا أنه أصعب من أي فيروس وأي مرض، وأن آثاره قد تؤدي إلى كثير من الظواهر الصحية التي يتأثر منها الشعوب الإفريقية.

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن 50% من وفيات أطفال العالم تحت سن 5 أعوام من قارة إفريقيا فقط، والذين يتوفون نتيجةت الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والملاريا والسل والإيدز بالإضافة إلى الأمراض الوبائية.