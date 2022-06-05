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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /702030/شيرين-عليش-الحوار-الوطني-يساهم-في-مواجهة-التحديات-وخطوة-جيدة-في-الجمهورية-الجديدة

قالت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني بين كل القوى السياسية وأطياف المجتمع دون استثناء، هام للغاية، ويعزز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، ويعد خطوة جيدة في عصر "الجمهورية الجديدة".

دوت الخليج

شيرين عليش: الحوار الوطني يساهم في مواجهة التحديات وخطوة جيدة في عصر "الجمهورية الجديدة”

وأكدت عليش أن الحوار وطنى سيتضمن أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، في كافة المجالات، ويساهم فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها الدولة المصرية، بجانب أن القائمين على الحوار الوطني سيكونوا حريصين على أن يحقق هذا الحوار نتائج وأفكار جيدة ويضيف إلى قوة الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعا إلى إجراء حوار وطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مع كل القوى السياسية بدون استثناء ولا تمييز ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب الدعوة لكافة القوى السياسية والحزبية للمشاركة في الحوار، والطلب من الجميع إرسال رؤيتهم لهذا الحوار، على أن تشتمل الرؤية على محاور الحوار ومحدداته وآليات عمله وأجندته، حتى يتسنى البدء الفوري في تنفيذ جلسات الحوار الوطنى وفقاً لرؤية واضحة ومحاور عمل محددة.

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وكان قد صرح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب، والذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا.

كما تؤكد الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.