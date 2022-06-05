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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /702029/رئيس-خارجية-النواب-يلتقى-سفير-الفنلندي-بالقاهرة-ويؤكد-الأزمة-الأوكرانية-وانضمام-فلندا-للناتو-أهم-المحاور

التقى النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيكا كوسونين سفير فلندا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء عدة محاور أهمها العلاقات البرلمانية بين البلدين والأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيراتها، وكذلك انضمام فلندا لحلف الناتو و الاستفادة من التجربة الفلندية فى مجال التعليم.

دوت الخليج

رئيس خارجية النواب يلتقى سفير الفنلندي بالقاهرة

كما تناول اللقاء رغبة الجانب الفلندى فى انشاء مجموعة صداقة برلمانية مصرية فلندية.

هذا وانطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة إلي رئيس الوزراء، و وزيرة التجارة والصناعة.

جـ - طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1. مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

2. روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

3. علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

4. علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر.

5. عاطف المغاوري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.

2- طلبا إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، مقدمان من:

1-ألفت المزلاوي

2- عادل النجار