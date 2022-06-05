انت الان تتابع تفاصيل خبر في ذكرى رحيل هدى سلطان.. جريمة قتل في رمضان وتصرف غير متوقع بعد عرض فريد شوقي الزواج منها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - وصرخت هدى سلطان بشدة طالبة الاستغاثة من الجيران، لتجد صوت نسائي يطمئنها ويقول: «متخافيش ياستي متخافيش»، لتفتح لها الباب وتتفاجئ بخادمة الجيران وسألتها عن سبب الحضور فأخبرتها بأن خادمتها أوصتها بالدخول لتحضير الطعام لها وإيقاظها في وقت السحور، ومنحتها مفتاح الشقة وقالت الفنانة عن هذا الموقف: «أنقذت خادمة الجيران التي كادت تتعرض للقتل على يدي».

هدى سلطان وفريد شوقي من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، ويشار أن أول أفلامها كانت أمام وحش الشاشة فريد شوقي و الذي كان السبب في علاقة الحب بين الثنائي التي ولدت في نهار رمضان.

وقالت الراحلة في أحد اللقاءات عن حياتها: «كنت فى صراع عنيف مع أسرتى، صراع بدأ منذ أن قررت الاشتغال بالفن، واشتد عندما تزعمه شقيقى المطرب محمد فوزى، فقد كان يحارب مع أسرتى هوايتى الفنية ويعتبر اشتغالى بالفن خروجاً على التقاليد».

وتابعت: «لكنى قررت أن أعمل بالفن ولتفعل القوة ما تشاء، رآنى أحد المنتجين فقرر احتكار جهودى لمدة 3 سنوات لحساب شركته، وذهبت إلى الأستوديو الذى تملكه الشركة ودعانى المنتج لزيارة البلاتوه وقدمنى إلى أبطال الفيلم الذى يجرى تصويره وكان من بينهم فريد شوقى».

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واستكملت كلامها: «كنا فى شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع، وقال المنتج وهو يقدمنى لفريد شوقى «الست هدى سلطان، وجه جديد»، انحنى فريد فى رشاقة وقال وهو يبتسم اهلاً وسهلاً.. تشرفنا يا فندم.. وجلست أتفرج على المشهد الذى يجرى تصويره ولاحظت أن فريد شوقى كان يختلس النظر إلى بين حين وآخر، وانتهز فريد فرصة إعداد الأضواء واقترب منى ليقول تشربى حاجة ساقعة؟.. فقلت له لأ.. أنا صايمه».

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واختتمت: “أدرك فريد شوقى أننى أعانى آلاما نفسية أكتمها بين ضلوعى، ووجدت منه عطفاً شديداً شجعنى أن أصارحه بهذه الآلام، شكوت له أسرتى التى تحارب هوايتى للفن.. ولما عرض على الزواج كانت الإجابة أسرع من السؤال، وتزوجنا فى اليوم الأخير من تصوير الفيلم”.