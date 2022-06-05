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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /702025/انطلاق-الجلسة-العامة-للبرلمان-لمواجهة-وزيرة-الصناعة-وأزمات-المصانع-المتوقفة-والمغالاة-في-تسعير-الأراضي-الصناعية-بالمناقشات

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

دوت الخليج

انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لمواجهة وزيرة الصناعة

عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة إلي رئيس الوزراء، و وزيرة التجارة والصناعة.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- معتز محمد محمود

2- أيمن محسب

3-ايلاريا سمير حارص

4- أحمد سمير صالح

5- مجدي ملك

6- يسري المغازي

7- ضياء الدين داود

8- محمد مصطفى السلاب

9- محمد صلاح أبو هميلة

10-أحمد علي إبراهيم

11- نشأت فؤاد عباس

12-فتحي قنديل

13- محمد سليمان

14- محمود عصام موسى

15-عامر الشورى

16- محمد الصمودي

17- محمود البرعي

18- أمل سلامة

19-مجدي سيف

20- نافع عبد الهادي

21- إيهاب عبد العظيم

22- أحمد الألفي

23- حسام المندوه

24- يونس عبد الرازق

25- العربي فؤاد

26-ولاء التمامي

27- علي العساس

28- أحمد يحيى الجحش

29- فؤاد أباظة

30- ني نتر أوزوريس

31- محمد يسري عبادة

32- هاني خضر

33- عبد المنعم إمام

34- يوسف الصاوي

35- آمال عبد الحميد

36- هناء أنيس

37-مجدي الوليلي

38- محمد جنيدي

39- علاء جعفر

40- أشرف الشبراوي

41- السيد شمس الدين

42- أحمد حمدي خطاب

43- حموده محمد حموده

44-مروة هاشم

45-مجدي الأمير

46- سيد حنفي

47- حسن المير

48-عبد النعيم حامد

49- محمد طلبة

50-رياض عبد الستار

51-صفاء جابر ثابت

52- محمد عبد العليم داود

53- محمود الشامي

54-مجاهد نصار

55-حسن طارق عمار

ب - سؤالان مقدمان من :

1- أحمد بلال البرلسي

2- آيات الحداد

جـ - طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1. مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

2. روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

3. علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

4. علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر.

5. عاطف المغاوري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي. 2- طلبا إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، مقدمان من: 1-ألفت المزلاوي

2- عادل النجار

3- طلبات إحاطة مقدمة من :

1.محمد سعد عوض، بشان فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق.

2. نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.

3. محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية.

4. أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات.

5. كريم السادات، عن ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية.

6. سحر صدقي، عن معاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية.

7. أحمد الطيبي، عن خطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.

4- أسئلة مقدمة من :

1. مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية.

2.محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية.

3. آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذ.

4. جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

5- طلب مناقشة عامة مقدم من رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.