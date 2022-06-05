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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /702023/تفوق-الفراعنة-تاريخ-مواجهات-مصر-و-غينيا-قبل-المباراة-المرتقبة

يستعد منتخب مصر لمباراته اليوم الأحد، ضد نظيره غينيا، في المباراة التي من المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات المنتخبان

التقي المنتخبين من قبل فى 9 مواجهات سابقة ، منها 6 مباريات رسمية وثلاث لقاءات ودية.

ويحقق منتخب الفراعنة العالامة الاكبر فى تاريخ المواجهات حيث يتفوق في 4 مباريات بجانب التعادل في ثلاث مواجهات ، مقابل الهزيمة في مباراتين.

فيما كانت المباراة الأولي في 7 فبراير عام 1970 بكأس الأمم الأفريقية وحقق المنتخب بأربعة أهداف مقابل هدف.

قائمة المنتخب

قائمة المنتخب الوطني الوسط الهجوم الدفاع حراسة المرمي محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

ويواصل منتخب مصر، بقيادة ايهاب جلال، تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا

طرح الاتحاد المصري لكرة القدم ، تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية " كوت ديفوار 2023 ، للبيع أمام الجماهير عبر موقع شركة تذكرتي . فيما حدت أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيه.

رحيل كيروش عن تدريب المنتخب

والجدير بالذكر أن كان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.