عاجل- مدير «الصحة العالمية» يشكر السيسى على نجاح مبادرة «100 مليون صحة»

جدة - نرمين السيد - رحب الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، بالرئيس عبدالفتاح السيسى والحضور خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا".





وبدأ مدير منظمة الصحة العالمية، كلمته فى بث مسجل خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا" والذى يشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بقوله "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" باللغة العربية قبل أن يكمل باللغة الإنجليزية.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، فى بث مسجل خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا" والذى يشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى: أود أن أشكر فخامتكم على قوة التزامكم وقيادتكم اللذين بعثا الزخم فى حركة عالمية هدفها تعزيز تشخيص التهاب الكبد الوبائى وعلاجه والقضاء عليه.

وأضاف جبريسيوس: فى كل عام تصيب عدوى التهاب الكبد بنوعيه ب وسى، حوالى 3 ملايين شخص وتؤدى إلى وفاة 1.1 مليون منهم وأكثر من 350 مليون شخص يتعايشون مع التهاب الكبد المزمن وهناك بعض قصص النجاح الجديرة بالذكر، ومن بينها توسيع نطاق علاج النهاب الكبد سى بشكل كبير، والحد من انتشار عدوى التهاب الكبد بى، بين الأطفال، فضلا عن اتساع التغطية باللقاحات فى صفوف الرضع.

وتابع: يعنى ذلك أننا نحرز تقدما فى تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وتليف الكبد بين أجيال المستقبل، غير أن العديد من البلدان والأقاليم والفئات السكانية المتأثرة أو المعرضة للخطر لا تملك الوسيلة للحصول على هذه العلاجات، وتهدف استراتيجيات منظمة الصحة العالمية لقطاع الصحة بشأن فيروس نقص المناعة المكتسب والتهاب الكبد الفيروسى والعدوى المنقولة جنسيا إلى خفض معدلات العدوى بالتهاب الكبد الوبائى بى وسى بنسبة 90% وحالات الوفاة الناجمة عنه بنسبة 65% فى الفترة بين عامى 2016 و2030 ولدينا الأدوات للوصول إلى هذه الغايات ولكن ذلك لن يتحقق إلا لو التزمت جميع البلدان بضمان إتاحة هذه الأدوات والعلاجات لجميع الناس.

وأكمل: نحن نتطلع إلى اليوم الذى سيتسنى فيه لمنظمة الصحة العالمية أن تهنئ مصر على بلوغها هدف القضاء على التهاب الكبد.. أعلم أنه بجهود سيادتكم الحثيثة والتزامكم ستحققون ذلك وأود شكركم والتعقيب على نجاح مبادرة 100 مليون صحة.

وينعقد معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا" خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.