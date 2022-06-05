«الإسكان» تصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء وشن حملات مكبرة بـ5 مدن جديدة

جدة - نرمين السيد - وشملت القرارات إزالة عدد من مخالفات البناء بقطع أراض سكنية بالحيين السابع والثالث، والمتمثلة فى الشروع فى بناء دور رابع وغرف بالردود و"تقفيل" بدروم وبناء دور رابع آخر، بدون ترخيص وبالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات بتلك القطع.

وفى إطار مواصلة حملات الإزالة لمواجهة كافة أنواع المخالفات والإشغالات والتعديات بالمدن الجديدة، شنت أجهزة مدن (6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بنى سويف الجديدة – الشروق – بدر) بالتعاون مع الشرطة حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات تمثلت فى التعدى على قطع أراض ووحدات سكنية شاغرة، بجانب تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة وضبط مخالفات.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المعنية بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بعدم التهاون مع أى مخالفة والتصدى لها وإعداد الحملات الأمنية اللازمة وشن حملات مكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات للوحدات المخالفة وقطع الأراضى، حيث تم شن حملة بمحور الكفراوى وطريق جمال عبدالناصر والحى المتميز، أسفرت عن رفع الإشغالات الموجودة بالطريق العام، وكذا إزالة المخالفات ورفع الإشغالات التى قامت بها إحدى الشركات.

ومن جانبه، قاد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة لرفع إشغالات المحال التجارية،أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة مع التحفظ على الإشغالات، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة مرافق المدينة بقيادة المقدم عمرو نبيل، رئيس القسم.

ووجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، باستمرار الحملات اليومية، حيث قامت الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق بتنفيذ 11 قرار غلق وتشميع وإزالة تعديات بالمجاورة السادسة بالحى الأول، كما تم رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة.

وفى ذات السياق، صرح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بنى سويف الجديدة وإدارة الأمن بالجهاز، حيث أسفرت عن تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية بمنطقة مركز المدينة لعدم الترخيص، وقد تم تحرير المحاضر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة على مركبات " التوك توك" بقيادة إدارة الأحياء والأمن وبتأمين إداراة المرور، وتم التحفظ على عدد 17 مركبة " توك توك" ومركبة " تروسيكل "ودراجة نارية، لافتا إلى أنه سيتم شن حملات على مركبات التوك توك يوميا للحفاظ على مظهر المدينة.

وأكد مسئولو المدن الجديدة، استمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدن الجديدة بالشكل الحضارى.