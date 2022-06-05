عاجل- مكتشف الكبد الوبائى: مصر حاربت الفيروس بتوجيهات رئاسية أفضل من أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال هارفى جميس أولتر، الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف فيروس الكبد الوبائى، إن مصر بذلت مجهودا كبيرا لمحاربة فيروس الكبد الوبائى، باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع المسؤولين.





جاء ذلك خلال حديثه فى الجلسة النقاشية المنعقدة، تحت عنوان «نحو نظم صحية مرنة ومستدامة فى إفريقيا»، على هامش المؤتمر الطبى الإفريقى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيىى.

وتابع: "نحن فى أمريكا رغم امتلاكنا الأموال لم نقم بحملة مثل ما فعلت مصر لمواجهة فيروس الكبد الوبائى، فهى يجب أن تفتخر بما حققته بهذا الإنجاز الكبير، وهناك دول أخرى يمكن منحها إمكانية عمل الأمصال لمواجهة الوباء".

وانطلقت ـ قبل قليل ـ فعاليات فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وينعقد الملتقى الطبى الأول من نوعه فى الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمشاركة 102 دولة.

وينظم المؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يكستب أهمية كبرى على المستويين القارى والعالمى ويعد بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة.