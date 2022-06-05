برعاية وحضور الرئيس.. الاعتماد والرقابة الصحية تشارك فى «صحة إفريقيا»

جدة - نرمين السيد - الملتقى الذى يأتى تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

يشارك الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فى الجلسة النقاشية الخاصة بالسياحة العلاجية ودورها فى تنمية الأعمال بقطاع الصحة والتى يديرها الدكتور أسعد رياض، المدير الإقليمى لهيئة تيموس الدولية بمصر، حيث يتناول دور " الاعتماد فى تعزيز السياحة العلاجية" فى إطار فعاليات اليوم الثانى من الملتقى فى تمام الساعة الرابعة مساء.

فى ذات السياق، تشارك هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كشريك رئيسى بالمعرض المقام بالملتقى والذى يشارك به أكثر من 350 شركة عالمية عارضة قادمة من أكثر من 102 دولة، وتدعو الهيئة مختلف مقدمى الخدمات الصحية لزيارة جناحها طوال أيام المعرض للتعرف على مختلف الخدمات التى تقدمها الهيئة وخطوات الاعتماد وفقا لمعايير GAHAR المعتمدة عالميا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا)، بصالة 2 (القطاع الحكومي) جناح رقم 314.

يعد الملتقى بمثابة المحور القارى بين الجهات المعنية بالرعاية الصحية من إفريقيا وجميع أنحاء العالم ليكون الملتقى السنوى الأكبر الذى يخطو نحو فتح آفاق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالرعاية الصحية بمصر والدول الإفريقية المجاورة.