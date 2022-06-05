وزيرة البيئة: مصر تسعى للتوسع فى النقل المستدام للتخفيف من آثار تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الماراثون يهدف إلى تشجيع المواطنين على قيادة الدراجات كوسيلة انتقال مستدامة رخيصة وسهلة وتحافظ على البيئة والصحة، وذلك ضمن توجه العالم نحو استخدام وسائل النقل المستدام كالدارجات والنقل الجماعى والسيارات العاملة بالغاز الطبيعى والكهرباء لتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ الذى تصبح تحدى يواجه العالم كله دون تفرقة، وتتطلب مواجهته تكاتف جهود الجميع حول العالم بتبنى ممارسات وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، فى إطار توجه الدولة نحو التوسع فى النقل المستدام للحد من الانبعاثات الملوثة ومواجهة الازمة العالمية للطاقة.

وأضافت الوزيرة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 تسعى للتأكيد على أهمية النقل المستدام، وتقدم نموذجا بمدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر من خلال تحويل وسائل الانتقال خلال المؤتمر وبعده إلى النقل الجماعى الكهربى والسيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى وتشجيع استخدام الدراجات.

ونفذت محافظة الوادى الجديد بتنفيذ مضمار الدراجات بمدينة الخارجة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضـة فى المسافة من مدخل جامعة الوادى الجديد حتى مدينة الخارجة بطول 6.3 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، حيث تم افتتاحه أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للمحافظة (نوفمبر 2021).