عاجل.. نائب رئيس زيمبابوى: نحتاج إلى التعلم من مصر كيفية مواجهة الأزمات

جدة - نرمين السيد - قال كونستانتينو تشيوينجا نائب رئيس جمهورية زيمبابوى، ووزير الصحة، "إننا نحتاج إلى المساندة من أجل بناء قطاعنا الصحة فى قراتنا الإفريقية، مشيرا إلى أننا تعلمنا درسا كبير من خلال جائحة كورونا، والتى جاءت بعد جائحة الإيدز فى بلادنا".





جاء ذلك خلال حديثه فى الجلسة النقاشية المنعقدة، تحت عنوان «نحو نظم صحية مرنة ومستدامة فى إفريقيا»، على هامش المؤتمر الطبى الإفريقى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيىى.

وبيّن أن كورونا بينت حاجتنا إلى النقل، وتطوير القطاع الصحى للتعامل مع مثل تلك الأزمات، لافتا إلى أن أغلب المساعدات لمواجهة فيروس كورونا ذهبت إلى الدول المتقدمة.

وتابع: نحتاج إلى التعامل مع الأوضاع التى تؤثر على شعوبنا من جهة المياه، والأمور الصحية، وأن نتعلم ولاسيما من خلال وجودنا فى مصر، كيف تمكنت مصر من التعامل باستخدام القليل جدا من الإمكانيات، مع الأمراض التى تأتى مع المياه، وكيف تمكنت معالجة هذا الإشكاليات فى البلد.

وأردف: نحتاج إلى أن نتعلم من مصر كيف وفرت الاكتفاء الذاتى من الأدوية، مشددا على أننا بحاجة أن نحسن من صحة المواطن الإفريقى.

وانطلقت ـ قبل قليل ـ فعاليات فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وينعقد الملتقى الطبى الأول من نوعه فى الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمشاركة 102 دولة.

وينظم المؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يكستب أهمية كبرى على المستويين القارى والعالمى ويعد بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة.