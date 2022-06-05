القومى للامتحانات: أسئلة الثانوية العامة توضع وفق مواصفات علمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، على لسان رئيس القومى للامتحانات، بشأن عدم حصول أى طالب من طلاب الثانوية العامة على مجموع أعلى من 75%.

وأكد أنه لا يمكن لأى مسؤول تحديد أعلى مجموع يحصل عليه طلاب الثانوية العامة، وأن مثل هذه الأخبار تهدف إلى إثارة الرأى العام بين الطلاب وأولياء الأمور.

وشدد رمضان محمد، فى تصريحات له على إحدى مجموعات تطبيق "واتس آب"، على أن المركز القومى للامتحانات يطبق المعايير العلمية عند إعداد الامتحانات، لتحقيق أقصى درجات العدالة والموضوعية بين الطلاب، ولا يمكن لأى مسؤول اتخاذ قراراً بأن يكون الامتحان سهلا أو صعبا، لافتا إلى أن الامتحانات يتم سحبها بصورة آلية من بنوك الأسئلة وفق مواصفات محددة، ولا يطلع عليها حتى مؤلفى هذه الأسئلة.

وتابع أن هناك لجانا فنية تراجع أسئلة الامتحانات للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية لكل مادة، ولا يتدخل أحد فى عمل هذه اللجان.

نظام آلى

وفى مقابلة سابقة له على قناة "مدرستنا" التابعة لوزارة التربية والتعليم، قال رمضان محمد، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، يتم سحبها من بنك الأسئلة بطريقة آلية تماما، دون تدخل العنصر البشرى.

وأضاف أن هناك مؤلفين ومراجعين ومدخلى بيانات وغيرهم فى المركز القومى للامتحانات مهمتهم تناول نواتج التعلم فى كل منهج، ووضع أسئلة ترتبط بكل ناتج ويتولى كل منهم مسؤوليته، فالمؤلف يضع الأسئلة، والمراجع يتأكد أن صياغة السؤال صحيحة وخصائصه تتفق مع ناتج التعلم الذى يقيسه، ومدخل البيانات يدخله إلى بنك الأسئلة وهكذا، لكن بعد اكتمال هذه الخطوات تدخل الأسئلة إلى السيستم وينتهى دور العنصر البشرى.

ولفت إلى أن كل ناتج من نواتج التعلم يوضع له نحو 20 أو 30 سؤالا لهم نفس الخصائص، بعدها توضع خريطة الامتحان والتى تتضمن نواتج التعلم التى يجب أن يقيسها الاختبار، ثم يبدأ المسؤولون فى سحب أكثر من امتحان بنفس المواصفات بصورة آلية، وكل امتحان يتم تقسيمه إلى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف فى ترتيبها.

المطبعة السرية

بعد هذه الخطوة يتم تسليم الامتحانات إلى المطبعة السرية التى تختار امتحان واحد للدور الأول بطريقة عشوائية، وبالتالى لا يمكن لأى شخص معرفة هذا الامتحان حتى مؤلفى الأسئلة أنفسهم، وباقى الامتحانات يكون أحدها للدور الثانى.

ولفت رمضان محمد، إلى أن القانون الحالى الذى ينظم امتحانات الثانوية العامة ينص على أنه يجب أن يؤدى جميع الطلاب على مستوى الجمهورية امتحانا موحدا، لذا تلجأ الوزارة إلى النماذج المختلفة من حيث ترتيب الأسئلة لمواجهة الغش بين الطلاب، أما إذا جرى تعديل القانون لينص على أن يكون الامتحان متكافئ، فيمكن للوزارة تصميم أكثر من امتحان يختلف فى الأسئلة لكنه يقيس نفس مخرجات التعلم.

أسئلة للطالب المتميز

وأضاف أن أسئلة الامتحان بشكل عام تأتى فى مستوى الطالب المتوسط، مع بعض الأسئلة التى لا تتجاوز نسبتها 20% أو 25% تكون موجهة للطالب المتميز الذى بذل جهدا فى المذاكرة خلال العام الدراسى، مؤكدا أن الامتحان بالغ الصعوبة والامتحان السهل للغاية لا يميز بين الطلاب.

وعن شكاوى الطلاب من تشابه البدائل فى أسئلة الاختيار من متعدد، قال رمضان إن سؤال الاختيار من متعدد يقيس هدف واحد فقط، والبدائل الأربعة للإجابة تتضمن إجابة واحدة صحيحة، أما باقى الإجابات تسمى "مشتتات"، ولا بد أن تكون قريبة من الإجابة الصحيحة لكنها ليست كذلك، موضحا أن الهدف من ذلك تحديد الطالب الذى يعرف المعلومة، لأن البدائل إذا جاءت بعيدة عن بعضها سيجيب الطالب على الأسئلة بطريقة استبعاد الإجابات الخاطئة، وهذا لا يحقق الهدف من الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد الموافق 26 يونيو المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو 2022، وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت" ويكون التصحيح إلكترونيا بالكامل.

وتجرى الامتحانات فى لجان مؤمنة ومراقبة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

ويحظر على الطلاب اصطحاب أى أوراق إلى داخل اللجنة، سواء كتبا مدرسية أو ملازم أو حتى أوراق بيضاء، وتوفر وزارة التربية والتعليم لكل طالب مجلدا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من صور، خرائط، مفاهيم، قوانين وغير ذلك مما يحتاجه الطلاب خلال الامتحان دون الاضطرار إلى الحفظ، وحتى يتسنى لهم التفرغ لفهم مخرجات التعلم التى تقيس أسئلة الامتحانات مدى تمكنهم منها.

كمل توفر الوزارة فى نهاية كراسات الأسئلة عدة أوراق بيضاء يمكن للطلاب استخدامها كمسودات للإجابة عن الأسئلة الصعبة.