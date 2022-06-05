صحة الإسكندرية: قافلة طبية مجانية لخدمة الأهالى بالعامرية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان له، إن القافلة يستمر عملها لمدة يومين، وتضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة، حيث تقوم بإجراء الكشف الطبى المجانى على أهالى المنطقة والتحاليل الطبية اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة.

وأضاف أنه سيتم إطلاق وتنظيم خمس قوافل طبية مجانية أخرى لخدمة المواطنين بمناطق العامرية وشرق والمنتزه، مشيرا إلى اختيار الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين والحرص على سلامتهم وصحتهم.