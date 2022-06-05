التعليم العالى: 2 مليار و800 مليون جنيه تكلفة إنشاء جامعة حلوان الأهلية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، حول تطور معدلات الأداء بجامعة حلوان الأهلية.





وأشار التقرير إلى أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة تسير وفقا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية طبقا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية.

وأشاد وزير التعليم العالى بالجهود المبذول فى هذا المشروع الضخم الذى يعد نقلة نوعية؛ لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية وسيرها بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها التعليمية التى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتى تتضمن تحسين جودة التعليم العالى، وتحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع، مشيرا إلى أنها تسهم فى إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ولتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية محليا وإقليميا ودوليا.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بوجود انتظام معدلات الأداء التنفيذى بجامعة حلوان الأهلية، والتى تبلغ مساحتها 16.8 فدانا، بتكلفة إجمالية تقدر 2 مليار و800 مليون جنيه، وتضم 8 كليات أبرزها؛ (كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والفنون والفنون التطبيقية، والعلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، العلاج الطبيعى، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات)، ووصلت معدلات الأداء التنفيذى بالجامعة إلى نسبة 65.5%.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عدد من المبانى الجارى العمل بها، وهى (المبانى الإدارية، والمبانى الأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية)، مشيرا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم متميز، وتوفير التجهيزات المناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن جامعة حلوان الأهلية تضم مجموعة من البرامج غير التقليدية داخل عدد من القطاعات، ومنها: قطاع الدراسات الهندسية، ويضم (برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات، وبرنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية، وبرنامج هندسة الأنظمة الذكية، وبرنامج هندسة المصانع الرقمية، وبرنامج العمارة والتصميم البيئى، وبرنامج التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع)، كما يضم قطاع طب الأسنان (بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان).

وأشار عبدالغفار إلى أن قطاع دراسات العلاج الطبيعى يشمل برامج (بكالوريوس العلاج الطبيعى)، فى حين يضم قطاع العلوم التكنولوجية (بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، تخصص معامل طبية، تخصص أشعة وتصوير طبى، تخصص تركيبات أسنان، تخصص أجهزة طبية حيوية)، ويضم قطاع العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).

وأوضح عبد الغفار أن قطاع الدراسات الإعلامية يضم برنامج الاتصالات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعى، كما يضم قطاع الدراسات الأدبية (برنامج الترجمة المتخصصة وتقنيات اللغة، واللغات التطبيقية والاتصال)، ويضم قطاع الدراسات التجارية (برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وبرنامج نظم ذكاء وتحليل الأعمال، وبرنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، وبرنامج الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال) أما قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية يضم (برامج علوم البيانات، وبرمجيات الوسائط المتعددة، وبرنامج برمجيات الإنسان الآلى)، ويضم قطاع الفنون (برنامج التصميم الداخلى البيئى، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وبرنامج الاتصال البصرى وفنون الميديا).