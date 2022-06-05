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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /702026/السعودية-تشارك-في-البطولة-العربية-المفتوحة-للروبوت-بشرم-الشيخ

تستضيف مدينة شرم الشيخ البطولة العربية المفتوحة الـ 13 للروبوت، التي تنظمها الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي من 1 إلى 4 يوليو المقبل.

دوت الخليج

المملكة العربية السعودية تشارك في بطولة «الروبوت»

ويشارك في البطولة العربية المفتوحة الـ13 للروبوت، 130 فريقًا من 16 دولة عربية، من بينها المملكة العربية السعودية.

9 مسابقات للروبوت بتقنيات تكنولوجية مختلفة

وستشهد البطولة -على مدى أربعة أيام- العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي والعلوم والهندسة، حيث تتكون البطولة من 9 مسابقات للروبوت بتقنيات تكنولوجية مختلفة.

أهمية نشر ثقافة الروبوت ودورها في التعليم

وتهدف البطولة إلى تبادل الخبرات والثقافات فيما بين المشاركين، وتنمية مهارات الطلبة في إجراء البحث العلمي والتفكير الناقد وحل المشكلات، والتأكيد على أهمية نشر ثقافة الروبوت ودورها في التعليم في العالم العربي.