انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد سمير صبري.. نبيلة عبيد تقدم برنامج إذاعي جديد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /702024/بعد-سمير-صبري-نبيلة-عبيد-تقدم-برنامج-إذاعي-جديد

كشفت الفنانة نبيلة عبيد استعدادها لتقديم برنامج إذاعي جديد شبيه ببرنامج الفنان الراحل سمير صبري الذي قدمه قبل وفاته “ذكرياتي”.

دوت الخليج يكشف تفاصيل برنامج نبيلة عبيد الجديد

برنامج نبيلة عبيد الإذاعي

وسيذاع برنامج الفنانة نبيلة عبيد على إذاعة القاهرة الكبرى، وكانت قد روجت الفنانة للعمل من خلال نشرها صورة جديدة شاركت بها متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نبيلة عبيد في الصورة جديدة، برفقة المخرج محمد تركي والإعلامي محمد عبد العزيز، وعلقت على الصورة قائلة: “أصدقائي الغاليين والعزاز على قلبي، اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا أنتم أول ناس تعرفوه”.

وأضافت: “أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان مع نبيلة عبيد وهتكلم فيه عن حاجات فنية كتير”.

ذكريات نبيلة عبيد

واستكملت الفنانة نبيلة عبيد قائلة: “وهحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها”.

وتابعت: “وكمان هتشاركوني بالأسئلة والاستفسارات وهجاوب على اللي هتجيلي منكم.. كل التفاصيل هتعرفوها قريب وقريب جدا، بس دلوقتي لازم أقول لكم إن هيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورًا”.

واختتمت نبيلة عبيد قائلة: “والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد تركي، والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، هبقى أقول لكم على مواعيد الإذاعة وكمان لينك لمتابعة الحلقات على راديو جاردن بالإنترنت”.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد كان مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل سكر زيادة وشاركها في بطولته كلا من الفنانة نادية الجندي وكان هذا أول عمل يجمعهما معا بالإضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل لقاء الخميسي وبيومي فؤاد وصبري فواز وحمدي الميرغني وآخرين والعمل كان من إخراج وائل إحسان.