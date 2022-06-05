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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /702022/الرئيس-السيسي-يصل-مقر-افتتاح-المعرض-والمؤتمر-الإفريقي-الطبي-الأول

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر افتتاح المؤتمر الإفريقي الطبي الأول، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

دوت الخليج الرئيس السيسي يشارك بافتتاح المؤتمر الإفريقي الطبي الأول وينعقد المؤتمر والمعرض الإفريقي الطبي الأول، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة دولية كبيرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. جلسات علمية وتدريبيبة بالمؤتمر الإفريقي الطبي الأول يقدم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.

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