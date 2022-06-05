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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /702019/المملكة-ترأس-اجتماع-فريق-العمل-الخليجي-لتحضير-أعمال-المؤتمر-العالمي-للاتصالات-الراديوية-2023
ترأست المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اجتماع فريق العمل الخليجي للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 (WRC-23)، والذي عقد بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة 30 مايو حتى 1 يونيو 2022م، في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
دوت الخليج
المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023
ويهدف الاجتماع إلى توحيد المواقف حيال بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23) في الاتحاد الدولي للاتصالات.
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه مدير عام خدمات الطيف الترددي في الهيئة المهندس محمد بن عبد الرحمن العبد القادر مناقشة (82) مساهمة مقدمة من دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات حول تنسيق استخدام النطاقات الترددية للخدمات الراديوية الأرضية والفضائية، والعمل على تمكين التقنيات المبتكرة وإتاحة النطاقات الترددية لها.
يذكر أن هذا الاجتماع يعقد بشكل دوري لاستعراض ومراجعة لوائح الراديو والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدامات الطيف الترددي وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.
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