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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /702018/انطلاق-انتخابات-المجلس-الأعلى-للطرق-الصوفية

انطلقت منذ قليل، انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بمقر المشيخة العامة الجديد بالدراسة لاختيار 10 مرشحين من بين 18 مرشحًا.

وينشر موقع دوت الخليج تفاصيل الانتخابات الجارية

بدء انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية

وصرح أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، والمتحدث الرسمي، أنه ينتخب 72 شيخ طريقة أعضاء المجلس الجديد برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، وفقا لنص القانون 118 لسنة 1976.

ومن المقرر أن تبدأ الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية فى تمام العاشرة صباحًا، تحت إشراف لجنة مشرفة على الانتخابات بحضور ممثلين عن "مجلس الدولة ومحافظة القاهرة ووزارة الأوقاف".

الإعلان عن نتيجة انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية

و تبدأ الجمعية العمومية، عملية الاقتراع لاكتمال النصاب القانوني بحضور 30 شيخا، وحال عدم اكتماله تؤجل لمدة ساعة لحين بلوغه، واستكمال العملية الانتخابية، وتبدأ عملية الفرز فور الانتهاء مباشرة وإعلان النتيجة، وحال عدم اكتمالها يحدد موعد آخر لإجراء الانتخابات.

المجلس الأعلى للطرق الصوفية

والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، هيئة ذات شخصية معنوية مستقلة وأغراضها دينية وروحية وثقافية ووطنية وتلتزم فى كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله الكريم، وتعتبر أموال المجلس أموال عامة ومقره محافظة القاهرة.

ويتكون المجلس الأعلى للطرق الصوفية، من شيخ المشايخ و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين، وممثل لكل من "الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والداخلية والثقافة والتنمية المحلية"، وتكون مدته ثلاث سنوات ولا يعتبر المرشح عضوًا بالمجلس إلا بعد حصوله على غالبية أصوات الحاضرين.