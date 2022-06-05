منها تنمية الإنتاج السمكي.. مستهدفات خطة التنمية 22\23 في قطاع الثروة الحيوانية

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /702016/منها-تنمية-الإنتاج-السمكي-مستهدفات-خطة-التنمية-2223-في-قطاع-الثروة-الحيوانية

حدد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، عدة توصيات في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

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مستهدفات خطة التنمية 22\23 في قطاع الثروة الحيوانية

1-الاهتمام بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، والتوسّع في إنشاء مجازر نموذجية، والحفاظ على الثروة الحيوانية ومُنتجاتها وتوفير الألبان الآمنة والصحية للمُواطنين، والتوسع في انشاء مراكز تجميع الألبان.

2-العمل على تنمية الإنتاج السمكي في مصر، مما يدعم مكانة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً.

3-التوسع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية، والتوسّع في إنشاء واستكمال تطوير المُفرّخات البحريّة اللازمة لعمليّات الاستزراع السمكي البحري لتحسين الإنتاجيّة.

4-تفعيل تطبيق المشروعات القومية مثل المشروع القومي لإحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال تقديم القروض لتمويل المستفيدين والتوسع في إقامة مصانع الأعلاف.

5-توفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية لصغار مربي الدواجن، ورفع كفاءة العنابر بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج وتعظيم العائد.

و أكد تقرير اللجنة الاقتصادية، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات المتوالية والاستباقية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

كيف يساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في التخفيف من حدة الأزمة العالمية الراهنة؟

وأكد التقرير، في هذا الصدد فيما يلي موجزا لتلك الاجراءات والقرارات التي ساهمت في الحفاظ على الوضع الاقتصادي الامن والتصدي لكل الصدمات الخارجية غير المواتية.

وأوضح التقرير، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام ٢٠١٦ واستمر 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد ساعد مصر كثيرا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها.

فليس من شك في ان ثمة تحديات غير مسبوقة وغير مواتية أثرت على الاقتصاد الكلي والاستثمار وعلى التضخم وأسعار السلع والخدمات، ولذلك وضعت مصـر ضـمن أولوياتها الأمن الاقتصادي الشامل والأمن الغذائي كأحد اهم متطلبات التنمية المستدامة.