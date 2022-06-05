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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /702013/إشادات-واسعة-لـ-ويجز-بعد-ارتدائه-العلم-الفلسطيني-في-حفله-بباريس

أثار مطرب الراب ويجز ضجة كبيرة وحصد إعجاب وإشادات واسعة بسبب ظهوره في حفله الأخير أمس من باريس.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل ويجز في باريس

ويجز بالعلم الفلسطيني

حصد مطرب الراب ويجز إشادات واسعة وإعجاب وتقدير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره مرتديا العلم العلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية الشهيرة على المسرح.

وجاء ذلك كـ رسالة دعم واضحة منه للقضية الفلسطينية أثناء حفله أمس السبت في باريس، وظهر في تعليقات الجمهور والمتابعين بموقع التواصل الاجتماعي: “جميل انك تبقي مدرك حجم تأثيرك علي اللي بيسمعك وبيحبك”.

وأضاف: “وتستغل ده انك تقدم دعمك للقضيه سواء علي السوشيال ميديا او ارض الواقع بالطريقه اللي تقدر عليها حتي لو بسيطه .. ويجز من حفلته في باريس”.

يشار أن الجهة المنظمة للحفل كانت قد أعلنت عنه في شهر مارس الماضي حيث يقام على مسرح كباريه سوفاج في باريس، وهو أول حفل يحييه ويجز في أوروبا، وجاءت تذاكر الحفل حول ثلاث فئات الأولى 29.99 يورو أي ما يعادل 611 جنيها مصريا، والثانية 34.99 يورو أي ما يعادل 712 جنيها مصريا، والفئة الثالثة 39.99 يورو أي ما يعادل 815 جنيها مصريا.

حفل ويجز في باريس

وقدم مطرب الراب ويجز مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس، مثل "البخت"، و"هصلا"، "واحد وعشرين"، و”بعودة يا بلادي”.

وشارك ويجز متابعيه وجمهوره بنشره صورة من الحفل الذي أحياه في باريس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر خلالها مرتديا لعلم فلسطين على ظهره.

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وعلق على الصورة قائلا: «ما كنتش متخيل إنى هشوف جمهور زى دا في باريس، بجد مبسوط بيكم قوى ومش قادر استنى المرة الجاية».