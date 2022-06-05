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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /702011/بغني-بجناح-واحد-أبرز-لقطات-حفل-أنغام-في-موسم-جدة

أحيت الفنانة أنغام أمس السبت، حفل غنائي جديد لها بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة ويعد أول حفل لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة وخضوعها لعملية جراحية.

دوت الخليج ينشر لقطات من حفل أنغام بموسم جدة

حفل أنغام موسم جدة

شهد حفل المطربة أنغام أمس ضمن موسم جدة حضور عدد كبير من محبيها وجمهورها حيث رفع الحفل شعار كامل العدد وأطلت على الجمهور بإطلالة مميزة وأنيقة حيث ارتدت فستانًا من اللون الأسود.

وظهرت أنغام وهي تربط يدها إثر خضوعها لعملية جراية في الكتف قبل أيام كما مازحت جمهورها خلال الحفل، وقالت على المسرح: “معلش بقى أنا بقيت بغني بجناح واحد مش جناحين”.

وقدمت المطربة أنغام خلال الحفل مجموعة مميزة من أجمل أغانيها وسط تفاعل كبير من الحاضرين مثل أغنية لوحة باهتة، وهتشتاقوا ونفضل نرقص، وحالة خاصة جدا وغيرها.

الحالة الصحية لـ أنغام

يشار أن أنغام كانت قد أعلنت منذ عدة أيام إصابتها بقطع في أوتار الكتف مما اضطر خضوعها لـ 3 عمليات جراحية في شهر ونصف فقط بعد معاناتها لسنوات طويلة من آلام حادة حاولت تجاهلها.

وكانت قد كشفت تفاصيل أزمتها في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو أديب وأشارت إلى أن الآلم أصبح أقوى بعد فترة، وأكدت أنها أصبحت في حالة صحية أفضل، ولكنها تحتاج لدعم الجمهور ومساندها في أزمتها الصحية.

وقالت: “تحملت طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها، وقررت عمل جراحة عاجلة، وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد”.

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وأضافت أنغام: "عندي إصابة من سنة 2011 واتعالجت منها بالكورتيزون الذي يسكن الألم لفترة طويلة، لكن الألم رجع لأني أقوم بحركات بيدي لا يفترض أن أقوم بها والوتر خرج من مكانه".

واختتمت كلامها: "تحاملت على نفسي كتيرًا لعدم رغبتي في دخول العمليات، لكن اكتشفت وجود وتر مقطوع ووتر على وشك القطع”.