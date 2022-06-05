الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مستقبل الصحة فى أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:30 صباحاً - شهدت فعاليات افتتاح المؤتمر الأفريقي الطبي الأول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن مستقبل الصحة فى أفريقيا، والذى يستعرض أبرز التحديات التى تواجه الملف الصحي فى القارة الأفريقية، وجهود الدولة المصرية تحت حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى دعم القارة الأفريقية، حيث يأتي هذا المعرض ضمن هذا الدعم من الدولة المصرية للقارة الأفريقية وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول التى تضمن وصول الخدمات الطبية عالية الجودة إلى كل سكان القارة الأفريقية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المؤتمر الأفريقي الطبي الأول، حيث ينعقد المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة دولية كبيرة بفعاليات المؤتمر والمعرض. ويقدم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.