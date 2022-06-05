إشادات واسعة من الشركات والمؤسسات العالمية بـ مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

جدة - نرمين السيد - فقد توجهت الدكتور جانيت كانكى، عضو مجلس إدارة منظمة Wounds Canada وأستاذ مساعد بجامعة كيب بريتون بكندا والخبيرة المشاركة فى جلسة "الصناعات الطبية والدوائية: التحديات والفرص"، بخالص الشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على الدعوة لحضور المؤتمر واصفة إياه بأنه "على مستوى عال من التنظيم وفكرته مبتكرة".

وأثنت كانكى على المؤتمر وقالت: "إنه حدث عظيم جمع عدد كبير من شركاء النجاح سويًا حتى يسهموا بخبراتهم فى تطوير وتقدم ملف الصناعة المصرية".

فيما ثمن روبرت فالك، الرئيس التنفيذى لشركة "جرين تك إيجيبت" الهولندية والخبير المشارك فى جلسة "شركاء النجاح: آفاق الاستثمار الصناعى فى مصر"، الجهود المبذولة لتنظيم المؤتمر والتنوع فى موضوعات الجلسات والأفأكر التى تم طرحها، وقال: "لقد كان مؤتمرا عظيما وأتاح لنا الفرصة لمقابلة أشخاص متخصصون فى شتى المجالات بأفكار جديدة ملهمة والاطلاع على فرص لإقامة مشاريع جديدة".

وتوجه فالك بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ولوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وأضاف: "نريد أيضا أن نعرب عن امتناننا لمصر التى تخطو خطوات ضخمة فى مشروعات البنية التحتية وذلك بهدف التنمية والاستثمارات المستقبلية".

كما وصف مايكل ستوش، الرئيس التنفيذى لشركة H2 Industries بأن المؤتمر كان نموذجيًا إلى حد كبير وقال: "المؤتمر كان مثاليا واختيار المشاركين من الخبراء كان موفقا للغاية"، مضيفا أن مصر تسير على الطريق الصحيح ولديها القدرة أن تكون الدولة الرائدة فى إفريقيا.

كما أعرب ستوش عن إعجابه بحماس الخبراء بدفع مصر نحو التقدم فى مجال التغير المناخى والاستعداد لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والمقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ.

من جانبه، أعرب المهندس محمود على المدير الإقليمى لشركة DMG Mori بإفريقيا والخبير المشارك فى جلسة "الصناعة قاطرة التنمية فى إفريقيا"، عن امتنانه لحضور المؤتمر، وقال: "خلال مشاركتى فى الجلسات كانت هناك رغبة صادقة من الجميع لتوطين الصناعة وزيادة المنتج وتسويقه بالشكل الأمثل فى مصر وقارة إفريقيا كاملة، مما كان له عظيم الأثر للاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج والداخل والشركات الأجنبية المشاركين فى عملية تطوير الصناعة المصرية فى جميع المجالات، سواء فى التصنيع الهندسى أو الأدوية أو الطاقة وصولا للعمل على الصناعة الخضراء والطاقة النظيقة والتحول الرقمى، وأيضا العمل على زيادة التبادل التجارى الأفريقى فى السنوات القادمة".

وتابع: "من جانبنا كشركة DMG MORI، قمنا بعرض مشاريعنا القائمة فعلا وتطلعنا إلى زيادة استثماراتنا وشراكتنا مع نظرائنا المصريين فى الفترة القادمة".

واستطرد قائلا: "أتوجه بخالص الشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وإلى السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولى، لتنظيم هذا المؤتمر المتفرد وإنجاحه، كما أشكر أبنائى من كل الشباب المصرى الواعدين والمشاركين فى إعداد وتنظيم المؤتمر"، معربا عن تمنياته بكل الخير والتقدم لمصر.

من جانبه، أشاد جينس كاتشر، رئيس الخدمات العملية والاتصال فى الاتحاد الأورومتوسطى بألمانيا والخبير المشارك فى جلسة "رواد الأعمال المصريين فى الخارج والأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة"، انعقاد المؤتمر والدعوة للمشاركة فيه وقال: "أؤكد أن مصر حقا تستطيع، وإن لقاءنا جميعا من مصر وأفريقيا ودول أخرى دليل كبير على ذلك".

فيما أشار السفير ألبرت موتشنجا، المفوض الاقتصادى للاتحاد الأفريقى وأحد المسئولين العالميين الكبار المشاركين فى المؤتمر، إلى أن تجمع المتواجدين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" إنجاز كبير لوزارة الهجرة المصرية، مشيدا بتنوع الجلسات وتغطيتها لمحاور متعددة وهامة تخدم القارة الأفريقية، ولفت إلى تحقق العديد من الإنجازات خلال المؤتمر مثل بروتوكولات التعاون التى تم إبرامها، مشيدا بالتمثيل الحكومى خلال المؤتمر وحرص الوزراء على المشاركة فى الجلسات والتحاور مع المتواجدين.

كما قال توفيق تركى، الخبير الاقتصادى وأحد رجال الأعمال بتنزانيا والمشارك فى جلسة "رجال الأعمال والصناعة فى أفريقيا"، إن المؤتمر يعد تجمعا اقتصاديا بامتياز وأتاح له الفرصة للحديث أيضا مع شركات مصرية كبرى حول مختلف لوجستياتها فى القارة الإفريقية بما يسهم فى تحقيق تعاون مستقبلى معهم.

وكان مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" قد اختتم فاعلياته الأربعاء الماضى، ونظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية، ويعد المؤتمر النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وانعقدت خلاله 12 جلسة تناولت عدة محاور مهمة وأساسية يرتكز عليها ملف الصناعة فى مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لاستراتيجية الدولة فى توطين الصناعة.