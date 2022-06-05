الشراء الموحد: توجيهات رئاسية بتوفير الأدوية لمواجهة تداعيات أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال اللواء الدكتور بهاء زيدان، رئيس الهيئة الطبية للشراء الموحد، إن المؤتمر الطبى الإفريقى، حدث فريد من نوعه، وقد جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مايو 2021.





وأضاف خلال حديثه فى المؤتمر الطبى الإفريقيىن بحضور الرئيس السيسى، أن القيادة السياسية، وجهت بانعقاد المؤتمر بشكل سنوى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأن يكون منصة حوار لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والمساعدة فى وضع حلول للمشاكل الصحية على مستوى القارة الإفريقية.

وبيّن أن المؤتمر يأتى ضمن سعى مصر لتوفير التنمية المستدامة للشعوب الإفريقية، مؤكدا أن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد، أحد آليات الحكومة في مسار تطوير منظومة الرعاية الصحية، وحوكمة احتياجات القطاع الطبى، لوصول الخدمات بشكل عادل للمواطنين.

ولفت إلى أن هناك توجيهات رئاسية لتوفير احتياطى استراتيجى للأجهزة والأدوية الطبية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على سلاسل الإمداد والتموين على مستوى العالم.

وبين أن المؤتمر يشارك به 35 ألف شخص، و350 شركة محلية وعالمية، و800 متحدث من جميع أنحاء العالم، ويشهد 280 محاضرة وجلسة، و20 ورشة عمل.

وانطلقت ـ قبل قليل ـ فعاليات فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وينعقد الملتقى الطبى الأول من نوعه فى الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمشاركة 102 دولة.

وينظم المؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يكستب أهمية كبرى على المستويين القارى والعالمى ويعد بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة.