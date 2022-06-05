عاجل- السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن الصحة فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وينعقد المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض. ويكتسب المؤتمر الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية كبرى على المستويين القاري والعالمي حيث يعد بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي بشكل سنوي، تقوم من خلاله الشركات العالمية بعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة.

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