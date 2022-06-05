جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بحضور عدد كبير من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة. وكان البابا قد رأس مساء أمس صلوات عشية الرسامة ويتمم اليوم طقس رسامة الأساقفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقامة صلوات قداس رسامة الأساقفة بالعاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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