الرى: مصر تدعم كل المخرجات الصادرة عن اجتماعات ائتلاف المياه

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، "افتراضياً" فى اجتماع لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ، والمنعقد ضمن فعاليات "مؤتمر دوشانبى للمياه"، والذى تستضيفه دولة طاجيكستان حالياً.





وتوجه الدكتور عبد العاطى، فى كلمته، بالشكر لدولة طاجيكستان على استضافة الاجتماع وتنظيم المؤتمر، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه مصر للائتلاف الدولى للمياه والمناخ، والعمل على حشد الدعم الدولى للائتلاف فى كل المؤتمرات الدولية مثل المنتدى العالمى التاسع للمياه والذى عُقد بالسنغال فى شهر مارس الماضى، وأسبوع المناخ فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذى عُقد بالإمارات فى شهر مارس الماضى، وأسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى أكتوبر المقبل، ومؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير أن مصر تدعم كل المخرجات الصادرة عن اجتماعات الائتلاف السابقة من خلال تبنى خطة العمل التى تم وضعها فى الاجتماع الأخير للائتلاف فى شهر مارس الماضى، والعمل على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر فى مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمى لزيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية.

وأشار عبد العاطى إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم فى الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائى حول العالم والتسبب فى ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التى تُسهم فى تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفى أسرع وقت، مشيراً إلى أن مصر قد قامت بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات فى هذا المجال مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول والتى تهدف لحماية المواطنين والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول، ومشروعات حماية الشواطئ والتى تهدف للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر والناتجة عن ذوبان الجليد فى العديد من مناطق العالم.

وتوجه الدكتور عبد العاطى بدعوة أعضاء الائتلاف للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة 16-19 أكتوبر المقبل، والذى يعتبر أهم حدث تحضيرى على أجندة مؤتمر المناخ، مشيراً لأهمية إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال كل الفعاليات الدولية بدأً من أسبوع القاهرة الرابع للمياه، وصولاً إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال شهر مارس 2023.

كما أكد أهمية مشاركة أعضاء الائتلاف فى مؤتمر المناخ المقبل COP27 باعتباره فرصة ذهبية لعرض قضايا المياه وعلاقتها بتغير المناخ، حيث إنه من المقرر أن يشمل المؤتمر عدد من الفعاليات الرئيسية المعنية بالمياه، حيث من المقرر تخصيص يوم كامل عن المياه، كما أنه من المخطط إطلاق مبادرة دولية للمياه، كما أن "جناح المياه" سينعقد على مدار أيام المؤتمر.

الجدير بالذكر أن الائتلاف الدولى للمياه والمناخ يضُم فى عضويته فريق رفيع المستوى أبرزهم رئيسى دولتى طاجيكستان والمجر، وهو الكيان الرئيسى المحرك لهذا الائتلاف، ويُعد الائتلاف أحد المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، ويعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الائتلاف.