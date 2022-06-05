فى يومها العالمى.. إعلان «الخارجة» أول مدينة صديقة للبيئة

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، إلى محافظة الوادى الجديد لإعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ ضمن احتفالات يوم البيئة العالمى، والذى يأتى هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، ويصاحبها محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ونواب البرلمان، وممثلى الأزهر الشريف، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.





تستهل وزيرة البيئة زيارتها لمحافظة الوادى الجديد بتفقد حديقة 30 يونيو بالخارجة، والتى تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد وذلك على مساحة 9 فدان. وتقوم وزيرة البيئة خلال جولتها بصحبة المحافظ بزيارة لأحد المشاريع الاستثمارية الزراعية ومشروع واحة الحرير، كما تقوم بإطلاق حملة للتشجير بمشاركة طلاب جامعة الوادى الجديد، وتشهد إطلاق مارثون للدراجات والسيارات الكهربائية. وتضع الوزيرة حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة بطاقة 1.5 ميجاوات وتكلفة تقديرية 16 مليون جنيه. كما تقوم الوزيرة والمحافظ بتفقد مصنع تدوير مخلفات النخيل، وتجربة لزراعة أحد أسطح المبانى، كما تتفقد مركز التكوين المهنى بالخارجة وإعلان المدينة خالية من البلاستيك.

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