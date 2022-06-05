عاجل- وصول الرئيس السيسى إلى مقر انعقاد المؤتمر الطبى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وينعقد الملتقى الطبى الأول من نوعه فى الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمشاركة 102 دولة.

وينظم المؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يكستب أهمية كبرى على المستويين القارى والعالمى ويعد بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة.