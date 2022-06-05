جدة - نرمين السيد - وأكد عبد الغنى، فى تصريح صحفى، المتابعة المستمرة لحظة بلحظة من محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، وأنه يقدم الدعم الكامل لرجال التموين ويتابع التوريد من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد 224 ألفا و733 طن قمح من المزارعين بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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