جدة - نرمين السيد - يواصل مؤتمر العمل الدولى أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم الثامن على التوالى بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية فى مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو فى منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.





ويرأس وفد مصر فى المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقى كلمة حكومة مصر فى الجلسة العامة للمؤتمر فى منتصف الأسبوع الحالى بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى جاى رايدر حول موضوع "أقل البلدان نموا -الأزمة والتحول الهيكلى"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة. وقال وزير القوى العاملة، إن مصر تشارك في لجنة العمل اللائق والاقتصاد التضامنى على مدار أسبوعين، وذلك لمناقشة مفهوم ودور الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى، وكذلك فى اجتماعات المجموعة الإفريقية للوصول لرأى موحد يعبر عن أهداف القارة الأفريقية ومواقفه حول هذا الموضوع. وتضمنت مشاورات المؤتمر، التطرق إلى وضع تعريف عالمى للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى مع تحديد التحديات والفرص الرئيسية التى يطرحها من أجل الدفع قدما بالعمل اللائق والتنمية المستدامة والمساهمة فى النمو الاقتصادى المستدام وبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر شمولا واستدامة والوصول للعمل اللائق. وتستهدف النقاشات تحديد الدور الذى ينبغى للحكومات والشركاء الاجتماعيين الاضطلاع به لتعزيز مساهمة هذا الاقتصاد فى تحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان مع تحديد الإجراءات والتدابير ذات الأولوية الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعفان يلقى كلمة مصر بمؤتمر العمل الدولى فى جنيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.