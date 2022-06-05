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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /702010/البرلمان-يحدد-موعد-لمناقشة-4-طلبات-عامة-مقدمة-من-نواب-تنسيقية-شباب-الاحزاب-والسياسيين

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تحديد موعد لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة، مقدمة ومن نواب المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ايضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الأزمات، كالحد من هجرة الأطباء للخارج،و تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دوت الخليج

موعد لمناقشة 4 طلبات عامة مقدمة من نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

حيث يحدد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة، بشأن:

الأول: الحد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج وتحفيزهم للعمل في القطاع الطبي الحكومي.

الثاني: الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية لتوطين الصناعة المصرية.

كما تحدد الجلسة موعد لمناقشة طلب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتحدد أيضا موعد لمناقشة طلب النائبة رشا فايز، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وخاصة القمح.

كما يحدد موعد لمناقشة طلبات كلا من:

النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية نهر النيل من التعديات. والنائبة إيرين سعيد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم أصحاب الأمراض المناعية.

والنائب عصام ياسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التصدي للآفات الزراعية.

والنائبة منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن بناء مساكن إقتصادية خاصة بمدينة الاسكندرية. كما يحدد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمان من النائب علاء عابد، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن:

الأول: الحد من الانبعاثات الحرارية لمواجهة التغيرات المناخية. الثاني: معالجة مياه الصرف الزراعي لسد العجز في الموارد المائية.